Конор Макгрегор призвал лишить пояса чемпиона UFC после срыва боя с Шавкатом Рахмоновым

Экс-чемпион UFC, ирландский боец Конор Макгрегор обвинил Белала Мухаммада в срыве титульного боя с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым, передает NUR.KZ со ссылкой на "Спорт Шредингера".

Американский боец палестинского происхождения Белал Мухаммад должен был провести первую защиту титула в полусреднем весе против третьего номера дивизиона Шавката Рахмонова. Несколько дней назад чемпион объявил о том, что перенес операцию на ноге и не сможет принять бой.

Конор Макгрегор призвал лишить американца чемпионского титула и уволить из промоушена.

"Сливаешь разговор так же, как и свои бои. Ты много раз критиковал чемпионов UFC за то, что им приходилось переносить поединки из-за травм, а теперь это свалилось на тебя, как бомба с неба.

Здорово видеть это. Ни боя, ни денег, только стафилококк. Бомж. Лишить пояса. Немедленно. Ноль нокдаунов, никакого волнения или движения траффика просмотров или проданных билетов, а теперь еще и неясно, явишься ли на бой. Лишить титула! Уволить! Зараженный боец. У тебя инфекции", - обратился ирландец к Мухаммаду.

Ранее Рахмонов отреагировал на снятие с титульного боя чемпиона и заявил, что готов подраться с кем угодно на UFC 310.

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