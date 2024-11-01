Шавкат Рахмонов сделал заявление после срыва боя с чемпионом UFC

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов в отреагировал на снятие с титульного боя действующего чемпиона лиги Белала Мухаммада, передает NUR.KZ.

"Желаю Белалу скорейшего выздоровления. Встретимся, когда восстановишься в 100%. А пока я готов сразиться с любым претендентом на временный титул в UFC310", - написал Рахмонов.

Напомним, вчера стало известно, что бой за чемпионский пояс в полусреднем дивизионе UFC между Белалом Мухаммадом и Шавкатом Рахмоновым официально отменен. Планировалось, что для американца это будет первая защита титула, который он отобрал у англичанина Леона Эдвардса.

Позже стало, что причиной отмены боя стало состояние здоровья Мухаммада – он перенес операцию на ногу. Боец поделился видео и фото травмированной ноги.

На данный момент неизвестно, побьется ли Рахмонов на турнире UFC 310 с другим противником или будет исключен из карда.

Отметим, что последний раз казахстанец выступал в декабре прошлого года. В том бою он финишировал американца Стивена Вандербоя Томпсона.

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