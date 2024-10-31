Чемпион UFC показал травму, из-за которой сорвался бой с Шавкатом Рахмоновым

Американский боец палестинского происхождения Белал Мухаммад заявил, что перенес операцию и не сможет принять титульный бой в UFC против непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова, передает NUR.KZ.

На своей официальной странице в Instagram Мухаммад выложил видео и фото травмированной ноги, на которых видно пораженный после операции палец.

"Подхватил костную инфекцию в стопе. Пришлось сделать операцию на ногу и ставить антибиотики внутривенно. В течение следующих 6 недель без физических нагрузок. План Аллаха - это лучший план. Извиняюсь перед всеми, что нарушил ваши планы. Я скоро вернусь", - заявил боец.

Напомним, сегодня стало известно, что бой за чемпионский пояс в полусреднем дивизионе UFC между Белалом Мухаммадом и Шавкатом Рахмоновым официально отменен.

Планировалось, что для американца это будет первая защита титула, который он отобрал у англичанина Леона Эдвардса.

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