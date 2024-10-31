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Дамир Исмагулов высказался о возвращении в UFC

Опубликовано:

Боец Дамир Исмагулов
Дамир Исмагулов в Остине: YouTube / UFC

Российский боец смешанных единоборств Дамир Исмагулов рассказал о желании вернуться в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC), передает NUR.KZ со ссылкой на Sport Plus Qazaqstan.

Файтер рассказал, что планирует вернуться в UFC не смотря на меньший гонорар чем ему предложили в PFL.

"В UFC два последних боя я был просто уставшим, у меня не было злости, бешенного желания размотать соперника, я не знаю, почему так. Если говорить о гонорарах, в местных лигах плюс минус одни и те же. Но в UFC ты летишь в Америку, платишь за зал, тренерам, получая гонорар, ты отдаешь процент, налоги и остается не так много. Здесь же ты получаешь гонорар, и он остается у тебя. Я мог бы спокойно здесь зарабатывать, лиги хотят развиваться и им нужны имена, нужно привозить известных бойцов.
Сейчас я перезагрузился, у меня есть огромное желание, амбиции и предложения, где и как раньше выступать. Мне хотелось бы вернуться в UFC, я еще не все сказал и показал. Так что есть желание вернуться туда еще раз. UFC не заплатит так, как мне предлагали PFL, после финала гран-при они предложат мне контракт, но мое желание – вновь вернуться в UFC, будучи более голодным», - заявил Исмагулов.

Напомним, 21 сентября на юбилейном турнире казахстанского ММА-промоушена Alash Pride, в главном событии 33-летний Исмагулов нокаутировал опытного бразильского бойца Обердана Вейеру Тенорио.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2181116-damir-ismagulov-vyskazalsya-o-vozvrashchenii-v-ufc/

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