Дамир Исмагулов одержал победу нокаутом впервые с 2018 года (видео)

Бывший файтер Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дамир Исмагулов нокаутировал своего соперника на турнире Alash Pride 100, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу лиги.

Напомним, 21 сентября в Актобе во дворце спорта “Коныс” состоялся юбилейный сотый турнир казахстанского ММА-промоушена Alash Pride, в главном событии которого 33-летний Исмагулов нокаутировал опытного бразильского бойца из Бразилии Обердана Вейеру Тенорио (35-15-1).

Спортсмены выступили в рамках легкой весовой категории (до 70 килограммов). Поединок, рассчитанный на три раунда, завершился в первой пятиминутке.

Дамир Исмагулов нанес точный удар ногой с разворота по голове соперника и отправил его в прямой нокаут.

В последний раз он выигрывал досрочно в 2018 году в поединке против россиянина Артема Дамковского.

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