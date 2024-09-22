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Дамир Исмагулов одержал победу нокаутом впервые с 2018 года (видео)

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Дамир Исмагулов
Дамир Исмагулов. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Бывший файтер Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дамир Исмагулов нокаутировал своего соперника на турнире Alash Pride 100, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу лиги.

Напомним, 21 сентября в Актобе во дворце спорта “Коныс” состоялся юбилейный сотый турнир казахстанского ММА-промоушена Alash Pride, в главном событии которого 33-летний Исмагулов нокаутировал опытного бразильского бойца из Бразилии Обердана Вейеру Тенорио (35-15-1).

Спортсмены выступили в рамках легкой весовой категории (до 70 килограммов). Поединок, рассчитанный на три раунда, завершился в первой пятиминутке.

Дамир Исмагулов нанес точный удар ногой с разворота по голове соперника и отправил его в прямой нокаут.

В последний раз он выигрывал досрочно в 2018 году в поединке против россиянина Артема Дамковского.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2164423-damir-ismagulov-oderzhal-pobedu-nokautom-vpervye-s-2018-goda-video/

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