Президент UFC назвал имя следующего соперника Илии Топурия

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт назвал следующего оппонента чемпиона UFC в полулегком весе испанского файтера грузинского происхождения Илии Топурия, передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

В субботу, 26 октября в ОАЭ на турнире UFC 308 в главном событии вечера чемпион полулегкого дивизиона (до 66 кг) Илия Топурия нокаутировал в третьем раунде американского бойца Макса Холлоуэя.

За лучшее выступление вечера грузин получил бонус в 50 000 долларов США (более 24 миллионов тенге по нынешнему курсу).

Сразу после турнира президент UFC Дана Уайт отвечая на вопросов журналистов, отметил также, кто станет следующим соперником для Топурии.

«Мы не собираемся отказывать Волкановски. Он был тем парнем, который выручал нас в трудные минуты. Мы не откажем Алексу в этом поединке», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 308.

Отметим, 36-летний австралиец Волкановски является экс-чемпионом в полулегком весе и занимает первое место в рейтинге этого дивизиона.

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