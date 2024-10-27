Опубликовано видео нокаута в титульном бою Топурии и Холлоуэя

Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) опубликовала кадры последних секунд поединка между грузином Илией Топурией и американцем Максом Холлоуэм, передает NUR.KZ.

Противостояние спортсменов в полулегком весе возглавило турнир UFC 308 в Абу-Даби. Топурия досрочно победил Холлоуэя и защитил чемпионский пояс.

Бойцы преимущественно работали в стойке. В третьем раунде грузин потряс американца ударом правой рукой и затем провел серию атак.

Через несколько секунд Холлоуэй пропустил очередной панч и упал на настил. Топурия нанес добивающие удары, а рефери остановил бой.

Это первое поражение американца нокаутом. Грузин же получил бонус в 50 тысяч долларов за "Выступление вечера".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.