Илия Топурия вышел на дуэль взглядов с Максом Холлоуэем в сопровождении Серхио Рамоса

Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании футболу Серхио Рамос сопроводил Илию Топурию на церемониальном взвешивании и дуэли взглядов перед UFC 308, передает корреспондент NUR.KZ.

Турнир в Абу-Даби состоится в субботу, 26 октября. За день до шоу участники провели церемониальное взвешивание перед публикой, где были озвучены официальные результаты, зафиксированные несколькими часами ранее.

Затем соперники по каждой паре организовывали последние дуэли взглядов перед поединками.

Топурии предстоит возглавить турнир вместе с американцем Максом Холлоуэем. На кону их боя будет стоять титул в полулегком весе, которым владеет грузин.

Рамос состоит в близких отношениях с Топурией и поднялся на сцену вместе с ним. Отметим, что чемпион UFC представляет Грузию, но в нынешнем году получил испанское гражданство.

"Готовы к большой ночи. Погнали, брат!" — написал Рамос в Instagram под кадрами с церемониального взвешивания.

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