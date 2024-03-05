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Чемпион UFC официально получил новое гражданство

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Испано-грузинский боец ММА Илия Топурия
Илия Топурия: Cooper Neill/Zuffa LLC via Getty Images

Новый чемпион UFC в полулегкой весовой Илия Топурия категории официально получил гражданство Испании, передает NUR.KZ со ссылкой на "Матч ТВ".

В феврале 27-летний боец грузинского происхождения нокаутировал экс-чемпиона полулегкого дивизиона (до 66 килограммов) Александра Волкановски, который владел титулом на протяжении пяти лет.

"Топурия тренируется в нашей стране с 2012 года, он пример самосовершенствования, упорства, трудолюбия в этом виде спорта. Именно поэтому правительство одобрило предоставление ему испанского гражданства", - цитирует источник представителя испанского кабинета министров Пилар Алегрию.

Напомним, что после сенсационного триумфа, Топурия бросил вызов завершившему карьеру Хабибу Нурмагомедову, а также делал разные заявления о поединке с Макгрегором и другими звездами промоушена.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2064693-chempion-ufc-ofitsialno-poluchil-novoe-grazhdanstvo/

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