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Друг Шавката Рахмонова прервал победную серию в UFC из семи боев

Опубликовано:

Американский боец MMA Брендан Аллен
Брендан Аллен. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Американский боец смешанного стиля (ММА) Брендан Аллен уступил французу Нассурдину Имавову и потерпел поражение впервые с 2021 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Поединок спортсменов в среднем весе (до 83,9 кг) стал вторым по значимости событием турнира в Париже. Перед шоу Ивавов занимал четвертое место в рейтинге дивизиона, Аллен — восьмое.

Бой продлился все три раунда и завершился победой уроженца России единогласным решением судей. Все три арбитра признали его сильнейшим со счетом 29-28.

Француз выиграл третий бой подряд. Всего на его счету 15 побед при четырех поражениях и одном поединке без результата.

Аллен уступил в шестой раз за карьеру и впервые с декабря 2021 года. Таким образом, прервалась его победная серия из семи боев. Всего американец выиграл 24 поединка в ММА.

Напомним, Аллена связывают близкие отношения с Шавкатом Рахмоновым. Американец регулярно появляется на мероприятиях UFC в тымаке — национальном головном уборе, который получил в подарок от казахстанского бойца. Аллен делал это на дуэли взглядов перед поединком с Имавовым, а также во время турнира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2167228-drug-shavkata-rahmonova-prerval-pobednuyu-seriyu-v-ufc-iz-semi-boev/

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