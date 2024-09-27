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Американский боец UFC вышел в казахском головном уборе на битву взглядов с "Русским снайпером"

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Нассурдин Имавов и Брендан Аллен
Нассурдин Имавов и Брендан Аллен: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Американский боец смешанных единоборств Брендан Аллен вышел на стердаун с уроженцем России Нассурдином Имавовым в казахском национальном головном уборе тымак, передает NUR.KZ со ссылкой на соцсети UFC.

Бойцы встретятся в рамках со-главного поединка турнира UFC Fight Night в Париже.

Поединок пройдет в рамках средней весовой категории (до 84 килограммов). Нассурдин Имавов, выступающий под флагом Франции, имеет прозвище "Русский снайпер" и занимает четвертое место в рейтинге лучших бойцов UFC в своем дивизионе. Его актуальный рекорд в ММА составляет 14 побед и четыре поражения.

Брендан Аллен находится на восьмой строчке топа. Он является спарринг-партнером непобежденного казахстанского файтера Шавката Рахмонова, который и подарил американцу тымак.

Файтер из США добыл 24 победы и потерпел пять поражений в своей карьере.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2167029-amerikanskiy-boec-ufc-vyshel-v-kazahskom-golovnom-ubore-na-bitvu-vzglyadov-s-russkim-snayperom/

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