"Я счастлива": первая казахстанка в UFC сделала заявление после дебюта в боксе

Казахстанская девушка-боец смешанных единоборств Мария Агапова обратилась к своей аудитории после боксерского поединка в США, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram спортсменки.

Агапова проводила схватку по правилам бокса против немки Николь Шефер в американской Атланте.

"Сегодня был мой дебют по профессиональному боксу, во время которого я прервала свою долгую серию из поражений. Спасибо всем, кто поддерживал меня, несмотря ни на что. Спасибо сопернице Николь Шефер за потрясающий бой.

Спасибо этой организации за шанс показать себя. Для меня было большой честью драться в этом карде с потрясающими и сильными женщинами. Этой ночью я счастлива", — написала Агапова в Instagram.

Напомним, Мария Агапова была первой казахстанской спортсменкой в UFC. В Абсолютном бойцовском чемпионате она провела шесть боев, одержала две победы и четыре поединка завершились поражением.

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