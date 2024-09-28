Первая казахстанка в UFC провела дебютный бой в боксе

Казахстанская девушка-боец смешанных единоборств Мария Агапова провела дебютный бой по правилам бокса на турнире в США, передает корреспондент NUR.KZ.
Агапова принимала участие в боксерском шоу в Атланте (США). Соперницей казахстанки по дебютному поединку стала немка Николь Шефер.
Бой проходил во втором полулегкого веса и был рассчитан на шесть раундов по две минуты. Поединок продлился всю отведенную дистанцию и завершился вничью судейским решением.
Напомним, что Мария Агапова была первой казахстанской спортсменкой в UFC. В Абсолютном бойцовском промоушене провела шесть боев, где одержала две победы и четыре поединка завершились поражением.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2167083-pervaya-kazahstanka-v-ufc-provela-debyutnyy-boy-v-bokse/
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