Первая казахстанка в UFC провела дебютный бой в боксе

Казахстанская девушка-боец смешанных единоборств Мария Агапова провела дебютный бой по правилам бокса на турнире в США, передает корреспондент NUR.KZ.

Агапова принимала участие в боксерском шоу в Атланте (США). Соперницей казахстанки по дебютному поединку стала немка Николь Шефер.

Бой проходил во втором полулегкого веса и был рассчитан на шесть раундов по две минуты. Поединок продлился всю отведенную дистанцию и завершился вничью судейским решением.

Напомним, что Мария Агапова была первой казахстанской спортсменкой в UFC. В Абсолютном бойцовском промоушене провела шесть боев, где одержала две победы и четыре поединка завершились поражением.

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