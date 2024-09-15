Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Кыргызстанка Валентина Шевченко благодаря разгромной победе вернула чемпионский пояс UFC

Опубликовано:

Кыргызстанская боец ММА Валентина Шевченко
Валентина Шевченко. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Представительница Кыргызстана Валентина Шевченко одержала победу над мексиканкой Алексой Грассо и вновь стала чемпионкой UFC, передает корреспондент NUR.KZ.

Титульный поединок соперниц в наилегчайшем весе (до 56,7 кг) стал вторым по значимости событием турнира UFC 306 в Парадайсе (штат Невада, США).

Бой продлился все пять раундов. Шевченко провела восемь успешных тейкдаунов, почти 15 минут контролировала соперницу в партере, а также уверенно работала в стойке.

В итоге 36-летняя кыргызстанка одержала победу единогласным решением судей. Все три арбитра признали ее сильнейшей со счетом 50-45.

Шевченко вернула себе пояс UFC в наилегчайшем весе, который уступила Грассо в марте 2023 года. Их второй поединок в прошлом сентябре завершился вничью, благодаря чему мексиканка тогда защитила титул.

Теперь на счету Шевченко 24 победы при четырех поражениях и одной ничьей. Грассо уступила в четвертый раз за карьеру. В активе 31-летней мексиканки осталось 16 побед при одной ничьей.

Напомним, в главном поединке UFC 306 грузин Мераб Двалишвили отобрал чемпионский пояс в легчайшем весе у американца Шона О'Мэлли.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2161500-kyrgyzstanka-valentina-shevchenko-blagodarya-razgromnoy-pobede-vernula-chempionskiy-poyas-ufc/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie