Кыргызстанка Валентина Шевченко благодаря разгромной победе вернула чемпионский пояс UFC

Представительница Кыргызстана Валентина Шевченко одержала победу над мексиканкой Алексой Грассо и вновь стала чемпионкой UFC, передает корреспондент NUR.KZ.

Титульный поединок соперниц в наилегчайшем весе (до 56,7 кг) стал вторым по значимости событием турнира UFC 306 в Парадайсе (штат Невада, США).

Бой продлился все пять раундов. Шевченко провела восемь успешных тейкдаунов, почти 15 минут контролировала соперницу в партере, а также уверенно работала в стойке.

В итоге 36-летняя кыргызстанка одержала победу единогласным решением судей. Все три арбитра признали ее сильнейшей со счетом 50-45.

Шевченко вернула себе пояс UFC в наилегчайшем весе, который уступила Грассо в марте 2023 года. Их второй поединок в прошлом сентябре завершился вничью, благодаря чему мексиканка тогда защитила титул.

Теперь на счету Шевченко 24 победы при четырех поражениях и одной ничьей. Грассо уступила в четвертый раз за карьеру. В активе 31-летней мексиканки осталось 16 побед при одной ничьей.

Напомним, в главном поединке UFC 306 грузин Мераб Двалишвили отобрал чемпионский пояс в легчайшем весе у американца Шона О'Мэлли.

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