Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Грузинский боец Мераб Двалишвили победил Шона О'Мэлли и стал новым чемпионом UFC

Опубликовано:

Бойцы ММА Шон О'Мэлли и Мераб Двалишвили (слева направо)
Шон О'Мэлли и Мераб Двалишвили (слева направо). Фото: Christian Petersen/Getty Images

Американский боец смешанного стиля (ММА) Шон О'Мэлли уступил грузину Мерабу Двалишвили и утратил чемпионский пояс лиги UFC, передает корреспондент NUR.KZ.

Титульный поединок в легчайшем весе (до 61,2 кг) стал главным событием 306-го номерного турнира промоушена, который прошел в Парадасе (штат Невада, США).

Двалишвили сделал акцент на борьбу, провел несколько тейкдаунов и контролировал соперника в партере. В итоге бой продлился всю дистанцию в пять раундов. 33-летний грузин одержал победу единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47).

Перед турниром Двалишвили занимал первое место в рейтинге легчайшего дивизиона. Теперь он стал новым чемпионом UFC в этом весе.

За карьеру в MMA грузин выиграл 18 боев и уступил в четырех. На данный момент он идет на серии из 11 побед.

О'Мэлли потерпел второе поражение в карьере. В активе 29-летнего американца осталось 18 побед и один поединок без результата.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2161494-gruzinskiy-boec-merab-dvalishvili-pobedil-shona-o-melli-i-stal-novym-chempionom-ufc/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie