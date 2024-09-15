Грузинский боец Мераб Двалишвили победил Шона О'Мэлли и стал новым чемпионом UFC

Американский боец смешанного стиля (ММА) Шон О'Мэлли уступил грузину Мерабу Двалишвили и утратил чемпионский пояс лиги UFC, передает корреспондент NUR.KZ.

Титульный поединок в легчайшем весе (до 61,2 кг) стал главным событием 306-го номерного турнира промоушена, который прошел в Парадасе (штат Невада, США).

Двалишвили сделал акцент на борьбу, провел несколько тейкдаунов и контролировал соперника в партере. В итоге бой продлился всю дистанцию в пять раундов. 33-летний грузин одержал победу единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47).

Перед турниром Двалишвили занимал первое место в рейтинге легчайшего дивизиона. Теперь он стал новым чемпионом UFC в этом весе.

За карьеру в MMA грузин выиграл 18 боев и уступил в четырех. На данный момент он идет на серии из 11 побед.

О'Мэлли потерпел второе поражение в карьере. В активе 29-летнего американца осталось 18 побед и один поединок без результата.

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