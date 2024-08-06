Брат Хабиба Нурмагомедова взлетел в рейтинге UFC

Российский боец смешанного стиля Умар Нурмагомедов поднялся в рейтинге легчайшего дивизиона UFC, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

На последнем турнире промоушена в субботу спортсмен победил американца Кори Сэндхагена единогласным решением судей. Их поединок был главным в карде. Перед боем Сэндхаген занимал второе место в рейтинге легчайшего дивизиона, Нурмагомедов — десятое.

Благодаря победе россиянин сместил соперника и поднялся на вторую строчку. Выше находятся только грузин Мераб Двалишвили (первый номер) и американец Шон О'Мэлли (чемпион), которые в сентябре проведут титульный бой. Планируется, что Нурмагомедов станет следующим претендентом на пояс.

Позиции казахстанцев в обновленном рейтинге не изменились. Шавкат Рахмонов остался третьим в полусреднем дивизионе, Бекзат Алмахан — 14-м в наилегчайшем.

В мужском рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории лидерство сохранил россиянин Ислам Махачев. Аналогичный женский рейтинг по-прежнему возглавляет мексиканка Алекса Грассо.

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