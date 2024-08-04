Умар Нурмагомедов победил топового бойца UFC на глазах у Хабиба

Российский боец смешанного стиля Умар Нурмагомедов одержал победу над американцем Кори Сэндхагеном на турнире UFC в Абу-Даби, передает корреспондент NUR.KZ.

Поединок спортсменов в легчайшем весе (до 61,2 кг) возглавил кард шоу. Перед боем Сэндхаген занимал второе место в рейтинге дивизиона, Нурмагомедов — десятое.

Противостояние продлилось все пять раундов. Большую часть времени соперники провели в стойке. При этом Нурмагомедов успел установить личный рекорд по числу проведенных тейкдаунов — пять.

Суммарное время контроля в партере от россиянина составило почти 4,5 минуты. Также он превзошел оппонента по количеству точных акцентированных ударов.

По итогам 25 минут боя 28-летний россиянин одержал победу единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Одним из секундантов спортсмена в этом поединке был его двоюродный брат Хабиб Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе.

Россиянин выиграл все 18 боев за карьеру. На счету 32-летнего Сэндхагена теперь 17 побед при пяти поражениях.

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