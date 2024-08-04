Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Умар Нурмагомедов победил топового бойца UFC на глазах у Хабиба

Опубликовано:

Российский боец ММА Умар Нурмагомедов
Умар Нурмагомедов. Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC via Getty Images

Российский боец смешанного стиля Умар Нурмагомедов одержал победу над американцем Кори Сэндхагеном на турнире UFC в Абу-Даби, передает корреспондент NUR.KZ.

Поединок спортсменов в легчайшем весе (до 61,2 кг) возглавил кард шоу. Перед боем Сэндхаген занимал второе место в рейтинге дивизиона, Нурмагомедов — десятое.

Противостояние продлилось все пять раундов. Большую часть времени соперники провели в стойке. При этом Нурмагомедов успел установить личный рекорд по числу проведенных тейкдаунов — пять.

Суммарное время контроля в партере от россиянина составило почти 4,5 минуты. Также он превзошел оппонента по количеству точных акцентированных ударов.

По итогам 25 минут боя 28-летний россиянин одержал победу единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Одним из секундантов спортсмена в этом поединке был его двоюродный брат Хабиб Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе.

Россиянин выиграл все 18 боев за карьеру. На счету 32-летнего Сэндхагена теперь 17 побед при пяти поражениях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2144205-umar-nurmagomedov-pobedil-topovogo-boyca-ufc-na-glazah-u-habiba/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie