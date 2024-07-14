Стало известно, сколько заработала первая казахстанка в UFC после поражения в последнем бою

Портал MMA.Metaratings.ru озвучил гонорары участников турнира UFC on ESPN 59 в Денвере (США), где также приняла участие казахстанская спортсменка Мария Агапова, передает NUR.KZ.

Напомним, в прелиме 27-летняя Агапова провела поединок с бразильянкой Луаной Сантос в рамках наилегчайшей женской весовой категории.

Бой завершился в первом раунде. Сантос уронила казахстанку в стойке, после чего схватка продолжилась в партере и завершилась сабмишеном первой представительницы страны в промоушене за минуту до гонга.

По информации источника, в прошлом поединке с Джиллиан Робертсон, который состоялся два года назад, Мария заработала 34,5 тысячи долларов (30 – за выход, 4,5 – спонсорский бонус).

Поскольку бой с Сантос стал для Агаповой последним в рамках истекшего контракта, вероятнее всего она заработала аналогичную сумму.

Луана Сантос за победу заработала 36 тысяч долларов (16 – за выход, 16 – за победу, 4 – выплаты от спонсоров).

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