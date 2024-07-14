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Первая казахстанка в UFC досрочно проиграла третий подряд бой

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Казахстанская девушка-боец Мария Агапова
Мария Агапова. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC via Getty Images

Казахстанская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Мария Агапова потерпела поражение от бразильянки Луаны Сантос на турнире UFC в Денвере, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницы встретились в рамках предварительного карда. Поединок прошел в лимите женского наилегчайшего веса (до 56,7 кг).

Сантос быстро удалось сбить Агапову с ног, после чего бой перешел в партер. Одна из попыток бразильянки провести сабмишен оказалась удачной.

Пока казахстанка возвращала в рот выпавшую капу, Сантос накинула удушающий прием сзади. После этого Агапова просигназилировала о том, что сдается.

Для 27-летней казахстанки, которая вышла на бой с государственным флагом, поражение стало третьим подряд. Все эти поединки она проиграла досрочно. Всего в активе Агаповой десять побед при пяти поражениях.

Сантос выиграла все три боя в UFC. Теперь на счету 24-летней бразильянки восемь побед при одном поражении в MMA.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2133666-pervaya-kazahstanka-v-ufc-dosrochno-proigrala-tretiy-podryad-boy/

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