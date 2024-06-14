Асу Алмабаев провел дуэль взглядов с соперником из США перед третьим боем в UFC (видео)

В Telegram-канале UFC Russia появились кадры дуэли взглядов между казахстанцем Асу Алмабаевым и американцем Хосе Джонсоном перед их очным боем, передает NUR.KZ.

Поединок спортсменов пройдет в основном карде ближайшего турнира промоушена, который состоится в Лас-Вегасе в ночь на 16 июня по казахстанскому времени.

В преддверии боя соперники прошли взвешивание и уложились в лимит наилегчайшего дивизиона. После этого Алмабаев и Джонсон провели дуэль взглядов.

Казахстанец вышел на стердаун с государственным флагом и в головном уборе с национальным орнаментом. Дуэль взглядов прошла в уважительном формате.

Алмабаеву 30 лет. В профессиональных MMA он выиграл 19 боев и уступил в двух. Победная серия казахстанца длится уже 15 поединков.

Джонсону 30 лет. В его активе 16 побед при восьми поражениях.

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