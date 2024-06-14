Асу Алмабаев прошел обязательную процедуру взвешивания перед новым боем в UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев уложился в лимит наилегчайшего веса перед поединком против американца Хосе Джонсона, передает NUR.KZ со ссылкой на UFC Russia.

Перед боем на UFC on ESPN 58, который пройдет в Лас-Вегасе (штат Невада, США), файтеры прошли обязательную процедуру взвешивания. Алмабаев показал на весах 56,93 кг и уложился в лимит наилегчайшего веса, как и его соперник.

Отметим, бой казахстанского файтера пройдет уже в это воскресенье, 16 июня.

Для Асу Алмабаева предстоящий поединок станет историческим: впервые он выступит в главном карде турнира Абсолютного бойцовского чемпионата. На данный момент казахстанец идет на серии из 15 побед, две из них добыты под эгидой UFC.

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