"Чокнутые": глава UFC отказался назвать Махачева лучшим бойцом в мире после победы над Порье

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт на пресс-конференции объяснил, почему не считает Ислама Махачева сильнейшим бойцом мира на данный момент, передает корреспондент NUR.KZ.

Россиянин в воскресенье победил американца Дастина Порье удушающим приемом в пятом раунде и в третий раз защитил пояс в легком дивизионе. Махачев продолжает возглавлять мужской рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

"Я думаю, он невероятен, один из величайших бойцов всех времен. Однако сейчас он не лучший вне зависимости от весовых категорий. Кто бы ни говорил обратное, но пока выступает Джонс Джонс, это звучит как слова чокнутого. Джонс никогда не проигрывал, побеждал лучших полутяжеловесов и уже одолел топового тяжеловеса. Пока он продолжает драться, никто другой не может считаться лучшим в мире.

Если вы хотите выяснить, кто из двух лучше, то заприте их в комнате. Джонс выйдет из нее в любом случае. Здесь не может быть вопросов. Вспомните, что он сделал после трехлетней паузы. Джонс дебютировал в тяжелом весе и победил первого номера рейтинга, как будто ему это ничего не стоило. Такое никому не удавалось. Джонс — лучший в истории всех видов единоборств", — заявил Уайт.

Джонс на данный момент владеет чемпионским поясом UFC в тяжелом весе. Ранее у него был титул промоушена в полутяжелой категории. Американец возглавлял рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории, но из-за вынужденного простоя после травмы в ноябре прошлого года опустился на второе место, пропустив вперед Махачева.

За карьеру в MMA Джонс одержал 27 побед при одном поединке без результата. Также на его счету одно поражение, которое американцу присудили в 2009 году за использование запрещенных ударов.

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