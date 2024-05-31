Ислам Махачев заявил, что хочет подраться на улице с командой Конора Макгрегора

Чемпион UFC в легкой весовой категории Ислам Махачев в интервью для YouTube-канала ESPN MMA заявил о желании подраться с командой Конора Макгрегора, сообщает NUR.KZ.

Россиянин рассказал о своем желании встретиться с командой ирландца вне спорта и решить его давний конфликт с Хабибом Нурмагомедовым, который будет секундировать Махачева в предстоящем поединке с Дастином Порье.

"Я бы хотел, чтобы вся его команда встретилась с нами где-нибудь на улице, и мы хорошо подрались. Потому что у нас всех огромный опыт уличных боев, мы просто хотим встретиться с ним и закончить все разговоры".

На вопрос, хотел бы он встретиться в клетке конкретно с Макгрегором или подраться командами на улице, Ислам дал решительный ответ:

"Команда на команду — это будет намного интереснее. Потому что Хабиб уже победил его в клетке, побил его секундантов, а сойдясь стенка на стенку, мы можем устроить окончательный поединок", — сказал Махачев ESPN.

Напомним, 2 июня по казахстанскому времени россиянин проведет очередную защиту титула против звездного американца Дастина Порье (4-й номер легкого дивизиона).

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