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Чемпион UFC подтвердил, что Шавкат Рахмонов мог подраться с ним за титул на юбилейном турнире

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Қазақстандық файтер Шавкат Рахмонов
Шавкат Рахмонов. Фото: Cooper Neill/Zuffa LLC via Getty Images

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе англичанин Леон Эдвардс в подкасте The MMA Hour высказался о поединке с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым, передает NUR.KZ.

Ранее в организации официально анонсировали следующий бой Эдвардса со вторым номером дивизиона Белалом Мухаммадом на турнире UFC 304 в Манчестере.

"– Я давно просил у них бой с Белалом. Но мне предложили трех соперников на турнир UFC 300. Я согласился подраться с любым из них, а когда спросил: «Что насчет Белала?» Мне ответили отказом.

Это правда, что тебе предлагали драться с Исламом Махачевым, Шавкатом Рахмоновым и Хамзатом Чимаевым?

– Да, и я согласился подраться с каждым, это пошло бы на пользу моей карьере, но ничего не вышло", - рассказал боец.

Напомним, что юбилейный турнир UFC 300 состоялся 14 апреля, Махачев и Чимаев заявили, что не будут драться в Рамадан, а Шавкат Рахмонов отказался от поединка из-за травмы лодыжки, полученной еще перед поединком с Томпсоном в декабре 2023 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2104353-chempion-ufc-podtverdil-chto-shavkat-rahmonov-mog-podratsya-s-nim-za-titul-na-yubileynom-turnire/

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