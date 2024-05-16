Официально объявлен титульный бой UFC в весе Шавката Рахмонова

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сделал официальный анонс титульного поединка в полусреднем дивизионе, где выступает непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов, передает NUR.KZ.

Действующий чемпион организации в весе до 77 килограммов британец Леон Эдвардс будет защищать титул в поединке с американским бойцом палестинского происхождения Белалом Мухаммадом. Титульный бой станет главным событием турнира UFC 304, который пройдет 27 июля в Манчестере (Англия).

Отметим, что Мухаммад занимает вторую строчку полусреднего дивизиона и только сейчас получил официальный статус претендента. Сразу после него топ-3 замыкает Шавкат Рахмонов. Для казахстанского бойца этот поединок будет весьма выгодным, по его итогам определится, станет ли он следующим кандидатом на чемпионство.

Ранее Белал делал заявление, что его следующим оппонентом выступит именно "Номад".

Первый номер рейтинга Камару Усман идет на серии из трех поражений. В 2022 году Эдвардс нокаутировал нигерийца и отобрал у него пояс, в 2023-м Усман уступил Леону в реванше, а затем проиграл Хамзату Чимаеву в среднем весе.

Также добавим, что в соглавном событии турнира UFC 304 Том Аспиналл и Кертис Блейдс подерутся за титул временного чемпиона в тяжелом весе.

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