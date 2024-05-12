Узбекистанский боец UFC потерпел первое поражение в лиге после перехода в вес Рахмонова

Узбекистанский боец смешанных единоборств Нурсултон Рузибоев выступил в со-главном событии турнира UFC on ESPN 56 в Сент-Луисе (США) против местного файтера Хоакина Бакли, передает корреспондент NUR.KZ.

Для узбекистанца этот бой стал третьим в рамках промоушена Даны Уайта, первые два поединка Рузибоев провел в средней весовой категории (до 83,9 килограмма). Бой с Бакли состоялся в полусреднем весе (до 77 килограммов). Отметим, что в этом дивизионе выступает непобежденный казахстанский файтер Шавкат Рахмонов (топ-3).

Бой был рассчитан на три раунда и продлился всю дистанцию. Представитель Узбекистана потерпел поражение единогласным судейским вердиктом.

Бакли на протяжении поединка нанес больше акцентированных ударов (86 против 31), провел четыре тейкдауна и отправил Рузибоева в нокдаун. Теперь статистика Нурсултона в ММА составляет 34 победы, девять поражений и две ничьих.

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