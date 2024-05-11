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"Они могут стать мировыми звездами": Куат Хамитов высказался о казахстанских боксерах

Опубликовано:

Казахстанский боец ММА Куат Хамитов
Куат Хамитов: Instagram @kuat__khamitov

Казахстанский боец MMA Куат Хамитов в интервью перед боем с Александром Шлеменко рассказал, кого из спортсменов считает будущими звездами мирового бокса, передает NUR.KZ со ссылкой на "Meta-fight".

Боец назвал Жанибека Алимханулы, Жанкоша Турарова, Батыра Джукембаева и Данияра Елеусинова в числе будущих суперзвезд мирового бокса.

"У нас есть Жанибек (Алимханулы - прим.ред.). Он может стать суперзвездой. У нас есть Жанкош Тураров и Батыр Джукембаев. Есть еще один казахский парень, которого я называю "казахским Флойдом Мейвезером", - это Данияр Елеусинов. Просто у него сейчас разборки с промоутерами. Я считаю, что этот парень мог стать вторым Мейвезером, если бы не проблемы. Просто у него два года простой. Этот парень олимпийский чемпион, чемпион мира, выиграл все что угодно. Я считаю, что у этих парней есть харизма. В будущем они могут стать мировыми звездами", - заявил Хамитов.

Напомним, уже сегодня казахстанец проведет бой против российского файтера Александра Шлеменко. Поединок Хамитова и Шлеменко станет главным событием турнира RCC 19 в Екатеринбурге (Россия).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2098730-oni-mogut-stat-mirovymi-zvezdami-kuat-hamitov-vyskazalsya-o-kazahstanskih-bokserah/

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