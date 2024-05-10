Куат Хамитов прошел официальную процедуру взвешивания перед громким поединком

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов успешно прошел официальную процедуру взвешивания перед поединком с россиянином Александром Шлеменко, передает NUR.KZ со ссылкой на RCC.

Поединок Хамитова и Шлеменко станет главным событием турнира RCC 19 в Екатеринбурге (Россия).

Казахстанец успешно сделал вес, его результат 83,9 килограмма, российский ветеран на 150 граммов превысил лимит средней весовой категории, его результат 84 килограмма 150 граммов.

Отметим, что для Шлеменко поединке в среднем дивизионе являются наиболее предпочтительными, поскольку большую часть карьеры он провел именно в этом весе, Хамитов же чаще всего выступал в рамках легкой весовой категории (до 70 килограммов).

Бойцы проведут три раунда по пять минут, поединок пройдет по правилам смешанных единоборств и будет рейтинговым. Старт турнира состоится 11 мая, в 17:00 по казахстанскому времени.

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