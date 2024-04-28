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Конор Макгрегор приобрел лигу кулачных боев

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Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор
Конор Макгрегор: Jeff Bottari/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

Известный боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил на своей странице в социальных сетях, что приобрел долю в лиге кулачных боец, передает NUR.KZ.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландский файтер Конор Макгрегор стал совладельцем лиги кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship.

«Леди и джентльмены. У меня есть объявление. Я, Конор Макгрегор теперь являюсь владельцем Bare Knuckle Fighting Championship! Добро пожаловать в большую лигу», — заявил Конор Макгрегор на своей странице в Instagram.

Напомним, последний свой бой Конор Макгрегор провел в июле 2021 года. В том поединке ирландец уступил в первом раунде американскому файтеру Дастину Порье.

Ранее, стало известно, что 29 июня Макгрегор проведет бой с Майклом Чендлером на UFC 303 в Лас-Вегасе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2092496-konor-makgregor-priobrel-ligu-kulachnyh-boev/

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