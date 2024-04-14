Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Глава UFC официально объявил о возвращении Конора Макгрегора после трехлетней паузы

Опубликовано:

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор
Конор Макгрегор. Фото : Kate Green/Getty Images

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор проведет поединок 29 июня, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление главы UFC Даны Уайта на пресс-конференции.

Функционер официально подтвердил, что соперником бывшего чемпиона лиги в полулегкой и легкой весовых категориях будет Майкл Чендлер. Ранее американец и ирландец были тренерами соперничавших команд в рамках шоу The Ultimate Fighter.

Уайт заявил, что бой Макгрегора и Чендлера состоится 29 июня в лимите полусреднего дивизиона (до 77,1 кг). Поединок будет рассчитан на пять раундов и возглавит турнир UFC 303 в Лас-Вегасе.

Макгрегору 35 лет. Последний раз он выходил в октагон в июле 2021 года, когда проиграл американцу Дастину Порье техническим нокаутом из-за перелома ноги. Всего на счету ирландца 22 победы при шести поражениях в MMA.

Чендлер не выступал с ноября 2022 года, когда уступил Порье удушающим приемом. В активе 37-летнего американца 23 победы при восьми поражениях. На данный момент он занимает шестое место в рейтинге легкого дивизиона UFC.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2084486-glava-ufc-ofitsialno-obyavil-o-vozvraschenii-konora-makgregora/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.