Глава UFC официально объявил о возвращении Конора Макгрегора после трехлетней паузы

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор проведет поединок 29 июня, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление главы UFC Даны Уайта на пресс-конференции.

Функционер официально подтвердил, что соперником бывшего чемпиона лиги в полулегкой и легкой весовых категориях будет Майкл Чендлер. Ранее американец и ирландец были тренерами соперничавших команд в рамках шоу The Ultimate Fighter.

Уайт заявил, что бой Макгрегора и Чендлера состоится 29 июня в лимите полусреднего дивизиона (до 77,1 кг). Поединок будет рассчитан на пять раундов и возглавит турнир UFC 303 в Лас-Вегасе.

Макгрегору 35 лет. Последний раз он выходил в октагон в июле 2021 года, когда проиграл американцу Дастину Порье техническим нокаутом из-за перелома ноги. Всего на счету ирландца 22 победы при шести поражениях в MMA.

Чендлер не выступал с ноября 2022 года, когда уступил Порье удушающим приемом. В активе 37-летнего американца 23 победы при восьми поражениях. На данный момент он занимает шестое место в рейтинге легкого дивизиона UFC.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.