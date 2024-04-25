"У Куата есть шансы выиграть": Шавкат Рахмонов оценил силу Хамитова на следующий бой

Казахстанский боец смешанного стиля, выступающий в UFC, Шавкат Рахмонов прокомментировал следующий бой Куата Хамитова, передает NUR.KZ со ссылкой на "Вестник ММА".
Бой Куата Хамитова против российского файтера Александра Шлеменко пройдет 11 мая в Екатеринбурге. Шавкат Рахмонов уверен в победе своего соотечественника.
"Думаю, Куат выиграет, потому что у Куата есть борьба. Александр тоже уже опытный боец, ветеран. Не знаю, сколько ему лет, но они оба уже немолодые спортсмены. Думаю, у Куата есть шансы выиграть его. Возраст все равно будет брать, но Куату надо серьезно подготовиться, аккуратно подойти и выиграть свой бой. Удачи обоим. Они оба ветераны, я обоих уважаю", - заявил файтер.
Ранее, Шавкат Рахмонов поделился информацией о своем следующем бое и назвал имя соперника.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2091158-u-kuata-est-shansy-vyigrat-shavkat-rahmonov-ocenil-shansy-hamitova-na-pobedu-protiv-shlemenko/