Шавкат Рахмонов рассказал о деталях следующего боя в UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов поделился информацией о своем следующем бое и назвал имя соперника, передает NUR.KZ со ссылкой на "Вестник ММА".

Казахстанский файтер заявил, что планируется вернуться в октагон осенью этого года.

"Я буду готов осенью, где-то сентябрь или октябрь. Пока только начинаю тренировочный процесс.

Я думаю следующий соперник Джек Делла Маддалена будет, но еще есть Майкл Пейдж. Мне без разницы с кем драться. Самое главное - быстрее получить титульный бой. Здесь непредсказуемо все. Есть такие моменты, что кто-то слетает, травмируется. Самое главное для меня осенью быть готовым, а кто там будет соперник, без разницы", - заявил Шавкат.

Напомним, свой последний бой Рахмонов провел в декабре прошлого года. Тогда, он досрочно одолел американского бойца Стивена Томпсона.

На данный момент казахстанец занимает третью строчку полусреднего дивизиона, его возможный будущий оппонент Джек Делла Маддалена располагается на пятом месте.

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