"Хотел сломать палец": российско-армянский боец рассказал о провокации на турнире UFC

Российско-армянский боец смешанного стиля (MMA) Арман Царукян раскрыл подробности инцидента перед своим боем на турнире UFC 300, передает NUR.KZ со ссылкой на "РБК Спорт".

На юбилейном шоу промоушена спортсмен раздельным решением судей победил бразильца Чарльза Оливейру. При выходе в октагон Царукян бросился в сторону одного из зрителей, который находился неподалеку.

"Кто-то из болельщиков показал мне средний палец. Я увидел его боковым зрением и захотел схватить и сломать этот палец по дороге к октагону. Я его шуганул, замахнулся, чтобы он убежал. Даже удара не было как такового", — заявил Царукян.

По его словам, инцидент не помешал перед боем, а "подбодрил, поднял пульс".

"Иногда мы не можем контролировать свои эмоции. Иногда ты идешь на заряде, на адреналине, готов рвать и метать. И вдруг какой-то идиот достает палец, сует в глаза. Хорошо, что были барьер и охранник. В следующий раз можно ударить по пальцу, чтобы боялись палец вытаскивать", — добавил Царукян.

После турнира стало известно, что бойца спровоцировал зритель Обед Ардон. Фанат извинился перед Царукяном и заверил, что не будет подавать в суд.

Сам спортсмен после победы над Оливейрой поднялся на первое место в рейтинге легкого дивизиона UFC.

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