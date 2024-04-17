Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Хотел сломать палец": российско-армянский боец рассказал о провокации на турнире UFC

Опубликовано:

Российско-армянский боец MMA Арман Царукян
Арман Царукян. Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Российско-армянский боец смешанного стиля (MMA) Арман Царукян раскрыл подробности инцидента перед своим боем на турнире UFC 300, передает NUR.KZ со ссылкой на "РБК Спорт".

На юбилейном шоу промоушена спортсмен раздельным решением судей победил бразильца Чарльза Оливейру. При выходе в октагон Царукян бросился в сторону одного из зрителей, который находился неподалеку.

"Кто-то из болельщиков показал мне средний палец. Я увидел его боковым зрением и захотел схватить и сломать этот палец по дороге к октагону. Я его шуганул, замахнулся, чтобы он убежал. Даже удара не было как такового", — заявил Царукян.

По его словам, инцидент не помешал перед боем, а "подбодрил, поднял пульс".

"Иногда мы не можем контролировать свои эмоции. Иногда ты идешь на заряде, на адреналине, готов рвать и метать. И вдруг какой-то идиот достает палец, сует в глаза. Хорошо, что были барьер и охранник. В следующий раз можно ударить по пальцу, чтобы боялись палец вытаскивать", — добавил Царукян.

После турнира стало известно, что бойца спровоцировал зритель Обед Ардон. Фанат извинился перед Царукяном и заверил, что не будет подавать в суд.

Сам спортсмен после победы над Оливейрой поднялся на первое место в рейтинге легкого дивизиона UFC.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2086682-hotel-slomat-palets-rossiysko-armyanskiy-boets-rasskazal-o-provokatsii-na-turnire-ufc/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.