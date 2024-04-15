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"Ты зверь": Джастин Гэтжи вышел на связь после глухого нокаута на UFC 300

Опубликовано:

Бойцы UFC Джастин Гэтжи и Макс Холлоуэй
Бойцы UFC Джастин Гэтжи и Макс Холлоуэй: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи на своей странице в Х (бывший Twitter) прокомментировал свое поражение на юбилейном турнире UFC 300, сообщает NUR.KZ.

Напомним, что Гэтжи провел поединок с гавайцем Максом Холлоуэем за товарищеский титул "главного мерзавца" организации (BMF), по итогам которого проиграл жестким нокаутом за считанные секунды до финального гонга.

"Я в отличном настроении со своей семьей. Спасибо за всю вашу любовь. Какой же спорт. Макс, ты зверь. Поздравляю. Заслуженный двойной бонус", - прокомментировал поражение Джастин.

Напомним, ранее стало известно, что Макс Холлоуэй получит рекордный бонус от UFC в размере 600 тысяч долларов США за номинации на "Бой вечера" и "Выступление вечера".

Бой с Гэтжи состоялся в рамках легкой весовой категории, Макс же обычно выступал в полулегком весе, где также становился чемпионом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2084633-ty-zver-dzhastin-getzhi-vyshel-na-svyaz-posle-gluhogo-nokauta-na-ufc-300/

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