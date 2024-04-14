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Глухим нокаутом на предпоследней секунде завершился бой за пояс "главного мерзавца" UFC (видео)

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Американские бойцы MMA Джастин Гэтжи и Макс Холлоуэй (слева направо)
Джастин Гэтжи и Макс Холлоуэй (слева направо). Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Американский боец смешанного стиля (MMA) Макс Холлоуэй одержал победу над своим соотечественником Джастином Гэтжи на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе, передает NUR.KZ.

Спортсмены встретились в лимите легкого веса (до 70,3 кг). На кону их поединка стоял символический пояс BMF ("главному мерзавцу"), которым владел Гэтжи.

Весь бой соперники провели в стойке. На последних секундах первого раунда Холлоуэй выполнил удар ногой с разворота и разбил оппоненту нос, который впоследствии регулярно кровоточил.

Во второй пятиминутке бывший чемпион UFC в полулегком весе дважды ткнул пальцем в глаз Гэтжи, но рефери не стал снимать с него балл и ограничился предупреждением.

В третьем раунде Холлоуэй потряс соперника, но не сумел финишировать его. В четвертой пятиминутке уже Гэтжи точными попаданиями на секунду отправил соотечественника на настил.

Развязка наступила в пятом раунде. За десять секунд до финального гонга Холлоуэй призвал соперника "зарубиться" в центре октагона. Гэтжи принял вызов, и спортсмены начали обмен ударами. В итоге Холлоуэй нокаутировал оппонента на предпоследней секунде боя, повторив рекорд UFC по самому позднему финишу и став новым обладателем титула BMF.

После триумфа американец бросил вызов испанцу грузинского происхождения Илии Топурии, который владеет поясом в полулегкой категории. На счету 32-летнего Холлоуэя теперь 26 побед при семи поражениях. На данный момент он занимает второе место в рейтинге полулегкого дивизиона.

Гэтжи проиграл в пятый раз за карьеру, в его активе осталось 25 побед. На данный момент 35-летний американец идет вторым в рейтинге легкого дивизиона UFC, в котором он ранее владел временным чемпионским поясом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2084435-gluhim-nokautom-na-predposledney-sekunde-zavershilsya-boy-za-poyas-glavnogo-merzavtsa-ufc/

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