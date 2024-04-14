Глухим нокаутом на предпоследней секунде завершился бой за пояс "главного мерзавца" UFC (видео)

Американский боец смешанного стиля (MMA) Макс Холлоуэй одержал победу над своим соотечественником Джастином Гэтжи на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе, передает NUR.KZ.

Спортсмены встретились в лимите легкого веса (до 70,3 кг). На кону их поединка стоял символический пояс BMF ("главному мерзавцу"), которым владел Гэтжи.

Весь бой соперники провели в стойке. На последних секундах первого раунда Холлоуэй выполнил удар ногой с разворота и разбил оппоненту нос, который впоследствии регулярно кровоточил.

Во второй пятиминутке бывший чемпион UFC в полулегком весе дважды ткнул пальцем в глаз Гэтжи, но рефери не стал снимать с него балл и ограничился предупреждением.

В третьем раунде Холлоуэй потряс соперника, но не сумел финишировать его. В четвертой пятиминутке уже Гэтжи точными попаданиями на секунду отправил соотечественника на настил.

Развязка наступила в пятом раунде. За десять секунд до финального гонга Холлоуэй призвал соперника "зарубиться" в центре октагона. Гэтжи принял вызов, и спортсмены начали обмен ударами. В итоге Холлоуэй нокаутировал оппонента на предпоследней секунде боя, повторив рекорд UFC по самому позднему финишу и став новым обладателем титула BMF.

После триумфа американец бросил вызов испанцу грузинского происхождения Илии Топурии, который владеет поясом в полулегкой категории. На счету 32-летнего Холлоуэя теперь 26 побед при семи поражениях. На данный момент он занимает второе место в рейтинге полулегкого дивизиона.

Гэтжи проиграл в пятый раз за карьеру, в его активе осталось 25 побед. На данный момент 35-летний американец идет вторым в рейтинге легкого дивизиона UFC, в котором он ранее владел временным чемпионским поясом.

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