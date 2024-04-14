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Бразильский проспект за 1,5 минуты нокаутировал топ-бойца и бросил вызов чемпиону на турнире UFC 300 (видео)

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Боец UFC Диего Лопес
Боец UFC Диего Лопес: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Бразильский боец смешанных единоборств Диего Лопес, выступающий в полулегком весе UFC, нокаутировал своего соперника в первом раунде на юбилейном турнире UFC 300, передает NUR.KZ.

Лопес встретился в октагоне с нигерийцем Содиком Юсуффом, который занимает 13-ю позицию в рейтинге своего дивизиона.

Бойцы сошлись в клинче, где бразилец выполнил серию точных апперкотов, свалил соперника на настил и после начал добивание уже лежащего оппонента. Эта победа, вероятно, поможет 29-летнему файтеру попасть в топ-15 полулегкого веса.

В послематчевом интервью Джо Рогану Диего Лопес заявил, что желает видеть своим следующим соперником нового чемпиона дивизиона испанца грузинского происхождения Илию Топурию.

Напомним, ранее на юбилейном турнире UFC в Лас-Вегасе состоялся зрелищный бой двух ветеранов организации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2084369-brazilskiy-prospekt-za-15-minuty-nokautiroval-top-boytsa-i-brosil-vyzov-chempionu-na-turnire-ufc-300-video/

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