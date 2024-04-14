Кровавым избиением завершился поединок главного ветерана UFC с рекордом по количеству боев на юбилейном турнире

Рекордсмен Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Джим Миллер выступил на юбилейном трехсотом турнире организации против другого звездного ветерана Бобби Грина, передает NUR.KZ.

40-летний Джим Миллер выступает в промоушене Даны Уайта с 2008 года. Он является единственным бойцом, которому удалось принять участие на трех юбилейных турнирах организации (UFC 100, 200 и 300).

На последнем турнире он встретился с другим ветераном организации 37-летним Бобби Грином (в UFC с 2013 года).

В первом раунде Грин перестреливал Миллера по эффективности ударов, однако второму удалось дважды потрясти оппонента.

Во второй пятиминутке Бобби разгромил Джима и нанес ему кровавое рассечение в области правого глаза, продолжив доминирование в третьем раунде он забрал победу единогласным решением судей.

Отметим, что Джим Миллер является рекордсменом UFC по количеству поединков под их эгидой, на счету американца 42 боя, из них завершились 25 победами и 17 поражением, включая последний бой с Грином.

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