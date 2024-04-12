Глава UFC объявил о рекордных выплатах на историческом турнире

Участники турнира UFC 300 могут получить рекордные бонусы в размере 300 тысяч долларов, заявил на пресс-конференции глава организации Дана Уайт, передает NUR.KZ.

Юбилейное номерное шоу промоушена состоится в ночь на 14 апреля по казахстанскому времени. В преддверии турнира повысить сумму бонусов призывали американцы Джастин Гэтжи и Макс Холлоуэй — участники боя за символический пояс BMF ("главному мерзавцу").

На пресс-конференции Уайта задали соответствующий вопрос. Параллельно участники карда предлагали свои варианты суммы.

"300 тысяч? Решили", — громко заявил глава UFC, после чего с улыбкой попросил перестать задавать ему вопросы.

Бойцы эмоционально отреагировали на эту новость и аплодировали. Восторженно приветствовала решение и публика, наблюдавшая за пресс-конференцией и начавшая скандировать имя Уайта.

Ранее крупнейшие бонусы в истории UFC выплачивались на 129-м номерном турнире (129 тысяч долларов). Их базовая сумма равна 50 тысячам долларов. Обычно промоушен выплачивает премии за лучший бой и лучшие выступления вечера. Позднее Уайт добавил, что к предстоящему турниру на бонусы будет суммарно выделено 1,2 миллиона долларов.

Кроме того, глава UFC заявил о договоренности, согласно которой пояс BMF победителю боя между Гэтжи и Холлоуэем вручит первый чемпион лиги в тяжелом весе Марк Коулман. Член Зала славы промоушена в марте был госпитализирован после того, как спасал родителей из пожара, но затем восстановился.

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