Спас родителей: легенду UFC госпитализировали после пожара

Член Зала славы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Марк Коулман попал в больницу после того, как спас родных при пожаре, передает NUR.KZ со ссылкой на MMA Fighting.

По информации источника, возгорание произошло утром на кухне семейного дома бывшего спортсмена, где он провел детство. 59-летний Коулман вытащил из пожара мать и отца, а затем бросился в здание в третий раз, чтобы спасти собаку.

В итоге первый чемпион UFC в тяжелом весе получил отравление угарным газом. С места проишествия его эвакуировали по воздуху.

В больнице Коулману провели интубацию трахеи, чтобы обеспечить проходимость дыхательных путей, а также ввели успокоительное. Дом его родителей в итоге был полностью разрушен пожаром.

Коулман выступал не только в смешанных единоборствах. В составе сборной США он стал серебряным призером чемпионата мира по вольной борьбе, а также побеждал на Панамериканских играх. В последние годы член Зала славы UFC занимался тренерской деятельностью.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.