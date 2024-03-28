"Крайне неудобная": менеджер первой казахстанки в UFC – о следующей сопернице

Александр Ромашов, менеджер первой девушки-бойца UFC, представляющей Казахстан, Марии Агаповой, высказался о ее следующей сопернице в организации, передает NUR.KZ со ссылкой на Legalbet.kz.

Напомним, ранее Агапова в своих социальных сетях выложила анонс следующего поединка в UFC, где в качестве ее соперницы выступит бразильянка Луана Сантос.

"Насчет Луаны Сантос на 13 июля на UFC Fight Night — это правда. Бразильянка — крайне неудобная соперница. Из зала, где ставят отличную борьбу.

Мария болела, тренировалась с перерывами. Сейчас тренируется как положено. Времени для подготовки у неё более чем достаточно", — заявил Ромашов.

26-летняя казахстанка идет на серии из двух поражений, ее актуальный профессиональный рекорд в смешанных единоборствах составляет 10 побед и 4 поражения.

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