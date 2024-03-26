Первая девушка-боец UFC из Казахстана получила новый бой

Представительница Казахстана в смешанных единоборствах Мария Агапова узнала дату и имя соперницы на следующий бой в UFC, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram спортсменки.

Казахстанская спортсменка 13 июля встретится в клетке UFC с Луаной Сантос из Бразилии. Поединок пройдет в рамках UFC Fight Night d Тампе (штат Флорида, США).

Напомним, 26-летняя Агапова идет на серии из двух поражений. Первая девушка-боец UFC из Казахстана не выступала с сентября 2022 года, так как перенесла операцию на ноге и оформляла грин-карту.

Будущая соперница Агаповой, 23-летняя Сантос последний свой бой она провела 9 декабря, где судейским решением одержала победу над Штефани Эггер.

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