"Они хотят, чтобы ты умер": легендарный экс-боец UFC поддержал Макгрегора

Бывший боец UFC Нейт Диаз в своих социальных сетях высказался в поддержку экс-чемпиона организации в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, сообщает NUR.KZ.

Ранее Макгрегор заявил, что его возвращение в октагон переносилось несколько раз и озвучил свои планы на текущий год.

"Это происходило еще за несколько лет до прихода Конора. Они хотят, чтобы ты умер, но не расторгал контракт. От тебя самого зависит, как все сложится, ты должен сделать что-нибудь громкое. Никто тебе не поможет, кроме самого себя. Свободу Конору", — написал Диаз на своей странице в X (бывший Twitter).

Диаз нанес первое поражение ирландцу в UFC, приняв предложение на поединок на коротком уведомлении в рамках турнира UFC 196 в марте 2016 года. Однако Макгрегор взял реванш, одержав победу над американцем спустя полгода.

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