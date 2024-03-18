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Конор Макгрегор раскрыл свои планы по возвращению в UFC

Опубликовано:

Конор Макгрегор
Конор Макгрегор: YouTube/UFC Russia

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор заявил, что с нетерпением ждет своего возвращения в UFC, передает NUR.KZ со ссылкой на MMA Fighting.

35-летний спортсмен не выступал в промоушене с июля 2021 года, когда уступил американцу Дастину Порье из-за перелома ноги. Ранее неоднократно появлялась информация, что Макгрегор может вернуться в ММА в 2024 году.

"Я с нетерпением жду возможности вернуться и перезагрузиться. Очень хочу этого. На дворе первый квартал 2024-го, до конца года еще немало времени. У меня в контракте осталось два боя, переговоры продолжаются", — заявил Макгрегор.

По словам ирландца, необходимый уровень изолированности и концентрации для возвращения в спорт будет достигнут, когда он завершит работу по раскрутке фильма, в котором снялся.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в легкой и полулегкой весовых категориях. За карьеру в MMA он одержал 22 победы при шести поражениях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2070132-konor-makgregor-raskryl-svoi-plany-po-vozvrascheniyu-v-ufc/

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