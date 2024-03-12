Будущий соперник Шавката Рахмонова взлетел в рейтинге UFC

Австралийский боец смешанных единоборств Джек Делла Мадалена в обновленном рейтинге UFC поднялся на шесть позиций и теперь занимает пятую строчку, передает NUR.KZ.

После сенсационной победы над бывшим четвертым номером полусреднего веса бразильцем Гилбертом Бернсом - Джек Делла Маддалена стремительно вошел в топ-5. Его оппонент по поединку на турнире UFC 299 опустился на шестое место.

На четвертую строчку поднялся американец Колби Ковингтон, на третьем месте расположился непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов. Выше находятся Камару Усман (1 UFC) и Белал Мухаммад (2 UFC).

Обладателем чемпионского пояса в этом весе продолжает оставаться Леон Эдвардс.

Напомним, сразу после боя, еще находясь в октагоне, австралиец бросил вызов Рахмонову и предложил претендентский поединок , на что "Номад" ответил согласием.

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