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UFC: в наилегчайшем весе поднимается ряд новых имен, и Алмабаев определенно одно из них

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Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев
Асу Алмабаев: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

На официальном сайте UFC появилась статья с итогом номерного турнира, среди которых бой казахстанского файтера Асу Алмабаева и американца Си Джея Вергары, передает NUR.KZ.

Асу Алмабаев одержал свою вторую победу в рамках турнира UFC 299, который проходил на минувших выходных в Майами (штат Флорида, США).

"Две победы в двух стартовых поединках и серия из 15 побед Асу Алмабаева. "Второкурсник" из Казахстана контролировал каждый момент своего поединка с Си Джеем Вергарой, демонстрируя свои превосходные навыки борьбы и ударные способности, ни разу не подвергаясь реальной опасности. Каждый раз, когда у Вергары появлялся даже маленький шанс, Алмабаев тут же реагировал, либо связывая его, либо сбивая с ног.
Все трое судей увидели бой одинаково, присудив 30-летнему спортсмену победу единогласным решением. Сейчас в наилегчайшем весе поднимается ряд новых имен, и Алмабаев определенно одно из них", - гласит разбор UFC.

Ранее, стало известно, сколько заработал Асу Алмабаев за свою вторую победу в UFC.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2066328-ufc-v-nailegchayshem-vese-podnimaetsya-ryad-novyh-imen-i-almabaev-opredelenno-odno-iz-nih/

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