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Стало известно, сколько заработал Асу Алмабаев за вторую победу в UFC

Опубликовано:

Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев и его тренерский штаб
Асу Алмабаев и его тренерский штаб: Mike Roach/Zuffa LLC via Getty Images

10 марта казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев провел свой второй поединок в рамках Абсолютного Бойцовского Чемпионата (UFC), передает NUR.KZ.

В ранних прелимах турнира UFC 299 Алмабаев встретился с американским файтером Си Джеем Вергарой. Бой прошел всю дистанцию в три раунда, казахстанец одержал победу единогласным решением судей.

Ранее его соперник был оштрафован на 30 % от своего гонорара, которые были переданы казахстанцу, из-за того, что американец не смог уложиться в лимит наилегчайшей весовой категории.

Фиксированный гонорар Асу Алмабаева от UFC составляет 12 тысяч долларов, еще 9 тысяч он получил из-за штрафа Вергары и 4 тысячи он получил в качестве поощрительного бонуса от производителя экипировки Venom.

Всего "Зульфикар" заработал 25 тысяч долларов (11.1 млн тенге) за свою вторую победу в UFC.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2065809-stalo-izvestno-skolko-zarabotal-asu-almabaev-za-vtoruyu-pobedu-v-ufc/

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