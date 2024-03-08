Асу Алмабаев успешно прошел процедуру взвешивания перед вторым боем в UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев прошел официальную процедуру взвешивания перед поединком на турнире UFC 299, передает NUR.KZ.

Соперником казахстанца выступит американец Си Джей Вергара (12-4-1). Их встреча станет второй в прелиме номерного турнира в Майами.

Поединок состоится в рамках наилегчайшей весовой категории, Асу Алмабаев показал на весах 57,15 килограмма.

Отметим, что для Асу Алмабаева, профессиональный рекорд которого составляет 18 побед и два поражения, бой против Вергары станет вторым в рамках американского промоушена. В своей дебютной встрече казахстанцу удалось одержать победу над ямайцем Оде Осборном, взяв его на сабмишен.

Напомним, что ранее казахстанский файтер рассказал о своем плане на эту встречу.

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