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Асу Алмабаев успешно прошел процедуру взвешивания перед вторым боем в UFC

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Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев
Асу Алмабаев: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев прошел официальную процедуру взвешивания перед поединком на турнире UFC 299, передает NUR.KZ.

Соперником казахстанца выступит американец Си Джей Вергара (12-4-1). Их встреча станет второй в прелиме номерного турнира в Майами.

Поединок состоится в рамках наилегчайшей весовой категории, Асу Алмабаев показал на весах 57,15 килограмма.

Отметим, что для Асу Алмабаева, профессиональный рекорд которого составляет 18 побед и два поражения, бой против Вергары станет вторым в рамках американского промоушена. В своей дебютной встрече казахстанцу удалось одержать победу над ямайцем Оде Осборном, взяв его на сабмишен.

Напомним, что ранее казахстанский файтер рассказал о своем плане на эту встречу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2065383-asu-almabaev-uspeshno-proshel-protseduru-vzveshivaniya-pered-vtorym-boem-v-ufc/

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