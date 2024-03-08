Асу Алмабаев успешно прошел процедуру взвешивания перед вторым боем в UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев прошел официальную процедуру взвешивания перед поединком на турнире UFC 299, передает NUR.KZ.
Соперником казахстанца выступит американец Си Джей Вергара (12-4-1). Их встреча станет второй в прелиме номерного турнира в Майами.
Поединок состоится в рамках наилегчайшей весовой категории, Асу Алмабаев показал на весах 57,15 килограмма.
Отметим, что для Асу Алмабаева, профессиональный рекорд которого составляет 18 побед и два поражения, бой против Вергары станет вторым в рамках американского промоушена. В своей дебютной встрече казахстанцу удалось одержать победу над ямайцем Оде Осборном, взяв его на сабмишен.
Напомним, что ранее казахстанский файтер рассказал о своем плане на эту встречу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2065383-asu-almabaev-uspeshno-proshel-protseduru-vzveshivaniya-pered-vtorym-boem-v-ufc/