Асу Алмабаев рассказал о своем плане на второй поединок в UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев прокомментировал свой геймплан на второй поединок в рамках UFC, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Prosports.kz.

Алмабаев проведет свой второй бой в американском промоушене на турнире UFC 299 против американца Си Джея Вергары 10 марта.

"В принципе, все знают, что я склонен к борьбе и большинство своих поединков заканчиваю именно так. Но, скажу, что я неплох и в стойке, поэтому посмотрим по ситуации. Определенный план на бой есть, который мы заготовили с тренером и который я держу в голове. Но это бой и здесь каждый удар и эпизод, может внести свои коррективы и что-то решить.

Он (Вергара прим. ред.) хорош функционально и является таким напористым бойцом, который всегда дерется до конца, а если чуть почувствует запах крови, то будет цепляться за этот момент. В UFC выступают бойцы, которые уже имеют хороший уровень, независимо от того находятся ли они сейчас в топе или нет. Будем держать настрой до конца", - заявил боец.

Ранее Асу Алмабаев высказался о своих спортивных амбициях.

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