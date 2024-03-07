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Асу Алмабаев: У бойцов со всего мира есть мечта попасть в UFC

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Асу Алмабаев
Асу Алмабаев. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев продолжает подготовку к своему следующему бою в UFC, передает NUR.KZ со ссылкой на телеканал Setanta Sports.

На данный момент Алмабаев, выступающий в наилегчайшей весовой категории, готовится к поединку, который пройдет 10 марта на номерном турнире UFC 299 в Майами. Соперником "Зульфикара" станет американский боей Си Джей Вергара.

"У бойцов со всего мира есть мечта или цель попасть в UFC, потому что это самая сильнейшая организация во всем мире. В дебюте был хороший бой. Я показал, что я не просто дебютант, а человек с опытом в любительском и профессиональном спорте. Я хозяин октагона, не просто так пришел. Я могу и дальше идти и многое показать", - заявил в интервью боец.

Напомним, что в дебютном бою в американской бойцовской лиге в августе прошлого года Асу Алмабаев одержал уверенную досрочную победу над ямайским бойцом Оди Осборном, задушив его во втором раунде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2065036-asu-almabaev-u-boytsov-so-vsego-mira-est-mechta-popast-v-ufc/

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