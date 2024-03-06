Асу Алмабаев прилетел в США для своего следующего боя в UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев прибыл в Майами (штат Флорида, США) для подготовки к бою в UFC, который пройдет 10 марта, передает NUR.KZ.

Асу Алмабаев выступает в наилегчайшей весовой категории. 30-летний казахстанский файтер принял участие в акции подписи постеров на номерной турнир UFC 299. Самое ожидаемое событие в лучшем промоушене мира пройдет в ночь с 9-го на 10-е марта по времени Астаны. Оппонентом Алмабаева станет американский боец Си Джей Вергара.

Напомним, что в дебютном бою в американской бойцовской лиге в августе прошлого года Асу Алмабаев одержал уверенную досрочную победу над ямайским бойцом Оди Осборном, задушив его во втором раунде.

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